Una de las enseñanzas de la consulta realizada por el PLD es que, más que importante, es fundamental manejar y controlar estructuras en los partidos para lograr el éxito, sobre todo en competencias internas. Es de ilusos pensar que se puede competir con posibilidades de lograr el triunfo, sin contar con una maquinaria de dirigentes y activistas. El orden en el que quedaron los aspirantes que compitieron en el certamen responde fielmente al tamaño de la estructura de cada quien. Por eso el tercer lugar de Margarita Cedeño, la aspirante más conocida y posiblemente con mayor carisma. Ella siempre admitió que no tenía lo que en política se conoce como estructura, pero lo minimizaba, posiblemente confiada en su fortaleza en la sociedad, es decir, en segmentos de la población no necesariamente comprometidos con el PLD. Pero aunque el proceso en teoría era semiabierto, fue una competencia muy de peledeístas, y ese voto externo en el que la exvicepresidenta tenía sus esperanzas cifradas, no se manifestó.



La “maniobra” de Danilo



El cuco de que Danilo Medina maniobraría para inclinar la balanza a favor de uno de los competidores era simplemente eso. La versión se lanzó desde afuera, sobre todo desde litorales expeledeístas. Días antes de la consulta, Abel Martínez, quien eventualmente fue el ganador, decía a elCaribe que no tenía dudas de la neutralidad del presidente del partido. Lo cierto es que no había razones para pensar en que Danilo tenía su favorito o favorita. Si Medina hubiera querido a alguien, posiblemente lanza a una figura del danilismo tradicional, cosa que no hizo.



El voto electrónico



El voto electrónico se usó en la consulta y tuvo los resultados esperados. Fue un proceso ágil y rápido y los errores fueron mínimos. El modelo no convence tanto para llevarlo a las elecciones, pero todos quieren usarlo en sus procesos internos. Hasta la Fuerza del Pueblo, donde están sus mayores cuestionadores, utilizará ese sistema para completar la dirección política, otorgando una cuota adicional a mujeres de ese partido.