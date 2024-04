Los principales candidatos presidenciales volvieron, unos a caravanear, y otros a encabezar concentraciones. Las actividades de masa son parte de cada campaña electoral, y ya esta se percibía extraña, con la ausencia de este elemento. Aunque sepan que estos actos no suman votos, para los políticos del patio es difícil prescindir de ellos, sobre todo mientras sus adversarios estén usando esas “armas”. No sirven de mucho, quizás solo para animar a sus huestes, pero cada uno piensa que si otro lo hace y él no, estaría mostrando debilidad. La prueba mayor de que las actividad de masas no son indicativo de por dónde anda la cosa es que los tres principales partidos movieron mucha gente el fin de semana. El que ve las imágenes, cree que hay una lucha reñida entre tres organizaciones con igual chance, y ese no es el panorama que plantean las encuestas.



Golpe a clima de paz en la FP



La reciente sentencia del TSE, independientemente del aspecto jurídico, es un golpe político a la Fuerza del Pueblo porque es innegable que Rafael Paz, quien de ratificarse esa decisión, queda fuera de la boleta, es una de las dos principales figuras de ese partido en el Distrito Nacional. El otro es Omar Fernández. Por eso se daba como un hecho que uno sería candidato a alcalde y otro a senador, y si no se dio así es porque una de las candidaturas fue cedida al PLD, para materializar la alianza. La reacción de algunos altos dirigentes de ese partido, al conocer la sentencia, no pareció la más adecuada. Culpar al Gobierno de un fallo a favor de un dirigente del partido verde, que buscaba que se le restableciera un derecho, no es inteligente, ni noble. Hay un hecho real y es que la FP necesita a Paz en la boleta. Las vías de solución al problema pueden ser legales o podrían implicar negociaciones internas, por lo que no fue buena idea ofender al compañero.