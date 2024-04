Si se asume que la correlación de fuerzas hacia las elecciones de mayo es como registran las encuestas, sería interesante analizar desde ahora cuáles son las causas de ese fenómeno. No hay que esperar las votaciones para eso. Lo que están diciendo esas encuestas es que el presidente Luis Abinader se encamina a obtener la reelección con un alto porcentaje de los votos. Hay opositores y hasta analistas que creen que no hay razones para que se modifique un cuadro como el que presentan las encuestas. Pero se pueden identificar varios factores que estarían incidiendo en ese panorama.



La lista



Un partido llega al Gobierno por unas razones determinadas o coyunturas específicas pero la preservación del poder usualmente depende de otros factores. La unidad del partido político del Gobierno, por ejemplo, encabeza ese “check list”. Fue un elemento clave para el PLD, que estuvo 16 años consecutivos al mando y en ese lapso enfrentó algunos problemas internos, pero sus dirigentes siempre se ponían de acuerdo, y cuando no lo lograron, perdieron. La ausencia de una crisis de importancia es otro elemento que, siempre se ha dicho, abre la posibilidad de una reelección. Otro factor que incide en este caso es que Luis Abinader mantiene altos niveles de aprobación, al punto de que los logros del Gobierno se asocian a su figura y las fallas, a sus funcionarios u otros factores.



La oposición



En cuanto al rol de la oposición, lo que salta a la vista es que no ha podido pegar un tema, aunque lo haya intentado. Es decir, no hay un tópico que haya podido capitalizar o convertir en bandera. Y encima, la alianza que se logró entre los partidos opositores no ha tenido el efecto que ellos esperaban. Hay un tercer factor que se podría mencionar, y es el éxodo de opositores al partido oficialista. Pero es discutible si esto es una causa de la consolidación en el poder del PRM o, más bien, es una consecuencia.