Luego de que la Junta Central Electoral (JCE) congregara a los representantes de las principales fuerzas políticas para hacerles firmar y comprometerse al cese de la campaña a destiempo, por la integridad electoral, es hora de pasar la página y comenzar a actuar.



Ha sido importante que se haya llegado a un entendimiento con los líderes de los partidos políticos, que no respetando las leyes electorales han ido en contra de la corriente avalados en que –“si ellos lo hacen, nosotros también”-.



Y aunque el resultado final estipulado en este documento ha sido positivo, es una actitud bochornosa la que han exhibido nuestras fuerzas políticas, que no merece aplauso alguno.



Está demostrado que se ha llegado hasta este momento porque ninguno, sin excepción, ha cumplido con lo estipulado en las normativas electorales.



Pasando balance y ante el compromiso asumido ante la JCE, la estrategia de la oposición debería ser otra que seguir usando hechos y situaciones como la vivida el pasado viernes en Santo Domingo, donde familias han sido afectadas y han perdido seres queridos, debido a la cantidad de lluvia caída, como parte de un discurso político con el que pretenden conseguir más adeptos.



La oposición está llamada a jugar un rol activo. Siempre será importante, sino preguntémosle al partido de Gobierno, Revolucionario Moderno, cuya fuerza opositora fue valiosa.



Más que salir a las calles y redes sociales a señalar quién hizo o dejó de hacer, sería más fructífero y estratégico que se sumen a trabajar en pos de la recuperación de las áreas afectadas, que dispongan de esas manos valiosas y expertos en diferentes temas, a disposición del Gobierno, de manera que entre todos, busquemos soluciones, en lugar de acusaciones o señalamientos que en definitiva en este momento no generarán ningún cambio o ayuda.



Es tiempo de actuar, dejar la politiquería de lado y que el pueblo, que es el más afectado, vea una fuerza opositora unida en pos de acciones contundentes, sumando, no sólo criticando.



Familias lloran desconsoladas por ver partir lo único que tenían, hay mucho dolor y mucho que hacer, ojalá los políticos entendieran lo importante de empatizar con el pueblo, no por conveniencia, sino, porque es lo que están llamados a hacer. Ojalá entendieran tan bien, como asumen otras cosas, que hay obligatoriamente que humanizar la política.