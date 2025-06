Motivada por mi hermana me dispuse a ver una película recién integrada a la lista de Netflix, el título no es muy atractivo, pero la trama, según mi hermana, sería la que me atraparía y así fue. “Harta” o “Straw” en su idioma original, trae consigo una intensa historia dramática, protagonizada por la veterana actriz Taraji P. Henson, quien encarna en la cinta a Janiyah, una madre soltera que se enfrenta a una serie de situaciones desafortunadas, desde perder su casa y su trabajo, hasta a su hija, que la colocan en el centro de un delito que jamás tuvo intención de cometer.



Aunque la película se desarrolla a lo largo de 105 minutos y cuenta con otros personajes que dan vida a la historia, quiero concentrarme en Janiyah, esa mujer que día tras día siente el desprecio de la gente, que enfrentó desde joven situaciones con su madre que la obligaron a tomar decisiones que tal vez no fueron las mejores y, sobre todo, que en ningún momento se sintió acompañada, más bien, todo lo contrario, abandonada por una sociedad que la excluyó.



Este drama es un espejo de la triste realidad de muchas madres solteras, quienes, por lo general, son invisibilizadas en una sociedad que parece ignorar sus luchas. Según un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2023 se registraron en República Dominicana un total de 156,024 nacimientos, de los cuales un 86.52% corresponden a madres que se identificaron como solteras, es decir, 134,993 mujeres. Las madres solteras en nuestro país, son un número importante, hogares liderados en su mayoría por mujeres que no tienen el apoyo de sus familias o sus parejas, pero que deben salir adelante, sí o sí.



Uno de los aspectos importantes que destaca la película “Harta” es el enfoque en torno a la salud mental, Janiyah, atrapada entre la responsabilidad y la desesperación, comienza a mostrar signos de agotamiento emocional. Las escenas que ilustran su crisis de ansiedad son desgarradoras y deben servir como un recordatorio de que la salud mental es importante y merece la atención y los recursos para que quienes viven algunos de estos trastornos puedan encontrar el apoyo necesario. “Harta” debe ser un llamado de atención sobre cómo la sociedad trata a aquellos que enfrentan desafíos como el de Janiyah y un recordatorio de que, en un mundo que parece cada vez más desinteresado, la empatía y la comprensión son esenciales para curar las heridas invisibles de quienes nos rodean.