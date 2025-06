Partiendo de las necesidades evidentes en la comunidad estudiantil dominicana, el Ministerio de Educación, ha informado una medida que ha sido recibida con beneplácito: se incluirá otra vez la materia Moral y Cívica para el año escolar 2025-2026.



El ministro Luis Miguel De Camps destacó que la educación con valores no solo es enseñar contenidos, sino formar ciudadanos.



Por años hemos hablado de la importancia de volver a la esencial, de que el currículum estudiantil sea revisado sobre la base de las necesidades de la sociedad de hoy.



Ante nuestros ojos vemos crecer una generación que no conoce ni siquiera a quienes dieron su sangre porque fuéramos libres e independientes; esos hombres y mujeres que deben estar presentes en la mente de todos los dominicanos, sin embargo, es motivo de risa que un jovencito no sepa tan siquiera el nombre de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, por citar un caso.



La intolerancia que se vive en las aulas dominicanas, enfrentada con estoicismo por maestros que movidos por la vocación se mantienen firmes en la enseñanza, es para ni siquiera soñar con acercarse al oficio.



Videos reveladores circulan de un lado y de otro, mostrando la triste realidad de una generación que no sienten pudor alguno ante actos inmorales y bochornosos.



¡Ya era hora!, que bueno que el ministro Miguel De Camps, se ha puesto los guantes para enfrentar todo lo que atente contra las buenas costumbres y la moral, iniciando en las escuelas nueva vez con una materia que nunca debió salir del currículum: la moral y cívica.



Contrario a la actitud mostrada por el saliente ministro de educación Ángel Hernández, que luego del Tribunal Superior Administrativo instar a incluir en la enseñanza las materias correspondientes a la Constitución, Medio ambiente y Seguridad vial, en agosto del año pasado, él salió, públicamente a contradecir la ordenanza asegurando que ya ese contenido se da en las materiales que actualmente completan el currículum.



Hay que actuar hoy, para que tengamos la educación que nuestros niños y jóvenes merecen y les ayude a convertirse en hombres y mujeres que respeten las normas y reglas de la sociedad.



De Camps, tiene el apoyo de todos los dominicanos que estamos convencidos de que este país es de todos y hay que hacer algo para que siga siendo así y que podamos seguir conviviendo bajo el orden , la tolerancia y el respeto.