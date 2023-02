Email it

En víspera de las cuatro décadas de historia, para la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), cobra cada vez más importancia la misión de aportar a la bibliografía del arte y la cultura a través de la división editorial que hemos habilitado para tales fines.



En el día de mañana celebraremos el Día Nacional del Cronista de Arte, y lo haremos contribuyendo con la bibliografía nacional con la puesta en circulación del primer tomo de colección de Arte Nacional Vol. I, sino la que más, una de las columnas más influyentes del diarismo dominicano desde principios de los años 70.



No es casual que Joseph Cáceres sea considerado como el decano de la crónica de arte y espectáculo, miembro fundador de Acroarte, expresidente y parte fundamental del Consejo de Asesores.

Es sin dudas Joseph un gran maestro que ha influenciado a varias generaciones de periodistas y comunicadores, a quienes sirvió de guía para abrirle las puertas en este fascinante mundo del entretenimiento, ejerciendo «el oficio más bello del mundo», como dijera el Nobel colombiano, Gabriel García Márquez.



Este libro que comienza a circular mañana martes no es más que el interés de visibilizar el legado y los aportes de los hombres y mujeres que han entregado años de trabajo a un sector que no siempre los ha tomado en cuenta, pese a ser el canal para que hoy tengamos grandes figuras en todos los renglones del arte nacional.



Acroarte está comprometida con su misión de conservar, difundir y enaltecer el patrimonio cultural dominicano. Por eso su naturaleza y razón de ser ha trascendido más allá de ser solo un gremio que agrupa a profesionales de la comunicación y el periodismo: hoy somos referencia para la sociedad, gracias a los aportes generados en estos 39 años de historia en diferentes áreas.



La crónica de arte en muchos momentos fue discriminada, sin embargo, tenemos una referencia entre los grandes nombres del periodismo dominicano, periodistas que iniciaron su carrera por esta área, logrando escalar a posiciones de importancia en el oficio y por consiguiente en las redacciones.



A propósito de la celebración mañana martes del Día Nacional del Cronista de Arte, es propicio exhortar a quienes han hecho de este oficio su pasión, que la marca de identidad sea aspirar a la excelencia, renovando cada día el compromiso con preservar, difundir y visibilizar lo mejor del arte y la cultura dominicana. !Felicidades cronistas de arte!, a seguir trabajando.