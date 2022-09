Email it

Varias mujeres políticas del país tendrán un rol de principalía en el próximo proceso electoral en 2024.

Margarita Cedeño y Minou Tavárez, son dos de ellas, una, se perfila como la posible candidata oficial del Partido de la Liberación Dominicana, siempre y cuando le favorezcan los votos en la consulta de simpatía que tiene previsto realizarse en octubre 16.



Hasta el momento y de manera extraoficial, -no se han ofrecido datos oficiales-, es la que lidera la lista en simpatías y de posible intención del voto de los 6 precandidatos del PLD, proceso en el que además participan dos mujeres peledeistas más, Karen Ricardo y Maritza Hernández, convirtiendo esto en una gran oportunidad para la mujer política dominicana.



Volviendo a Margarita, de ser ella, le tocará romper con un patrón cultural que ha sido el que nos ha llevado hasta este momento, donde solamente hemos votado por perfiles masculinos para la presidencia. Margarita parece estar lista para la pelea y con los guantes puestos, no importa con quién le toque ir al ring, baila, corre, canta, en fin, ella es auténtica y lo ha dejado claro.



Todo indica que la cúpula del partido morado, tiene ya los ojos hacia esa dirección para manifestarle público y privado el apoyo necesario.



A juzgar por los posibles candidatos de los diferentes partidos que tendremos para el proceso del 2024, que ya se van definiendo, será una contienda muy particular e interesante.



Sólo resta esperar que el pueblo haya avanzado en cultura electoral y sepa ejercer con criterio y discernimiento su derecho al voto, lejos del picapollo y los 500 pesos, que imaginamos de aquí al 2024, serán 1500 pesos.



Por el otro lado, entrará de una forma más activa, la política Minou Tavárez, representante de un pensamiento progresista, gracias a la resolución 23-2022, emitida por la Junta Central Electoral a través de la cual le restituye la personería jurídica como partido político a Opción Democrática, entidad que estará habilitada a participar en procesos electorales, lo que les permitirá aparecer en la boleta electoral en 2024.



Ya el llamado fue hecho para los que quieran participar y sumarse. A Minou Tavárez le tocará entrar en onda, presencia activa en redes, en la onda del canto, del baile, del chicharrón, en fin, será una contienda electoral interesante, de la que esperamos varias mujeres políticas juegen un rol relevante para el orgullo de las demás generaciones.