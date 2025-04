La resurrección de Jesús es uno de los pilares fundamentales del cristianismo, es un acontecimiento que trasciende el tiempo, ofreciendo un mensaje de esperanza, renovación y transformación.



No solo se trata de un milagro que ocurrió hace más de dos mil años; es una invitación a resucitar en nuestras propias vidas, a dejar atrás lo que nos limita y a abrazar un futuro lleno de posibilidades.



La resurrección simboliza la victoria sobre la muerte y el pecado, recordándonos que, aunque enfrentemos momentos oscuros y difíciles en nuestras vidas, siempre hay un camino hacia la luz.

Esta creencia no solo debe ser un concepto teológico, sino que debe convertirse en una realidad palpable en nuestra cotidianidad. Cuando Jesús resucitó, demostró que la vida puede surgir incluso de las situaciones más desesperadas.



Así que cada uno de nosotros tiene la capacidad de resucitar de nuestras propias sombras, de las adicciones, del rencor, del miedo y de la desesperanza, de la falta de empatía, de la violencia, en fin..hay tantas cosas en qué pensar.



Es importante hablar de lo que significa “resucitar” en el contexto actual. En un mundo lleno de conflictos, la resurrección nos llama a dejar atrás el odio y la intolerancia. Nos invita a perdonar, a sanar relaciones rotas y a construir puentes en lugar de muros. Este acto de resurrección personal se traduce en acciones concretas: ayudar al prójimo y ser compasivos, es parte de ese plan.



Muchas veces, nos quedamos atrapados en una narrativa que nos dice que no somos suficientes, que nuestros errores nos definen. Sin embargo, la resurrección nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Al igual que Jesús, podemos levantarnos de nuestras caídas, aprender de ellas y seguir adelante con una perspectiva diferente de la vida.



Este proceso de resurrección personal, requiere valentía y compromiso e implica confrontar nuestros miedos y abrazar un camino que puede ser incómodo pero que vale la pena. Al hacerlo, no solo somos transformados, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Entonces, podemos inspirar a otros porque la luz que brilla en nosotros puede iluminar el camino de muchos, creando un efecto dominó de esperanza y renovación.



Está claro que el verdadero sentido de la resurrección de Jesús no se limita a un evento histórico cristiano; reiteramos, es una llamada a la acción. Nos invita a resucitar de todo aquello que nos ata y a vivir en amor y con propósito y sobre todo, a servir. Me atrevo a preguntarte entonces; ¿resucitaste?