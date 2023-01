Ya comienzan a perfilarse los nombres de los posibles candidatos que irán tras la conquista del Distrito Nacional, una plaza importante en términos políticos y económicos.



Varios nombres se barajan a lo interno de los partidos mayoritarios con la intención, el Revolucionario Moderno (PRM), de mantener la plaza y otros como el de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) de arrebatarle el pastel al partido oficial que desde hace 8 años se ha apoderado de la misma.



Recientemente la ex ministra de la Mujer, Janet Camilo, anunció en una rueda de prensa sus intenciones de aspirar a esta posición para la que se siente preparada. Mientras tanto, los nombres de Alfredo Pacheco, Aníbal Díaz, Felipe Antonio (Fellito) Suberví aparecen en la lista corta del PRM, luego de que supuestamente, Carolina Mejía manifestara su intención a lo interno de su partido de no volver a aspirar, pese a que las encuestas señalan que la primera alcaldesa del DN mantiene niveles de posicionamiento muy positivos.



En el PLD hay nombres como el de Domingo Contreras –en el ruedo antes de que terminara el 2022–, pero cuando creíamos que por fin, ya Domingo correría solo y tranquilo por el carril de adentro como candidato por los morados, salió Andrés Navarro, que muchos, tal vez, desconocen la preparación del ex ministro de Educación para esta posición, sin embargo, fue una pieza importante en la gestión de Roberto Salcedo, uno de los pocos alcaldes que pudo dirigir el DN por 14 años consecutivos.



Es un tema de discusión y análisis político, si Domingo conquistará el apoyo de Danilo Medina, luego de que se le señalara como uno de los gestores que trabajó en contra de la reelección de Salcedo y el PLD en 2016, favoreciendo el triunfo de David Collado y el PRM.



Por el otro lado, estaría el candidato de la Fuerza del Pueblo, que todo parece indicar que no será Omar Fernández. Un nombre que existe posibilidad de que vuelva a la contienda es el de Rafael Paz, un joven con preparación que abandonó el PLD por ciertos desacuerdos con el presidente del partido y que probaría cómo están sus números para esta plaza.



En el banco y con la experiencia acumulada y una obra que mostrar está Roberto Salcedo, quien ha prometido decir en los próximos meses si aspirará a una posición electiva para el 2024 y por qué partido sería.