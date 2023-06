El símbolo de metro (m) es invariable en plural, de modo que lo indicado es escribir 400 m y no 400 mts.

No obstante, en las informaciones sobre el triunfo y nuevo récord de la atleta dominicana Marileidy Paulino en París, en los medios de comunicación se observa el empleo de este símbolo con marca de plural en frases como estas: “Marileidy Paulino conquista los 400mts planos en la Liga Diamante”, “La atleta ganó el primer lugar en los 400mts planos en París” o “La atleta dominicana se quedó con el primer lugar en los 400mts planos con 49.12 segundos”.



Tal como explica la Ortografía de la lengua española, los símbolos se escriben siempre sin punto: m (metro), cm (centímetro), km (kilómetro), etc., y no varían de forma aunque se usen en contextos de referencia plural. Esto se debe a que los símbolos son la representación de una palabra científica o técnica que tiene validez internacional, por lo que deben escribirse tal cual están asentados, lo que incluye el uso de mayúsculas y minúsculas (m es el símbolo de metro, mientras que M lo es de milla náutica). Además, cuando se escribe una cifra seguida de un símbolo, la norma académica indica que se debe dejar un espacio de separación entre ambos.



Por esa razón, en los ejemplos citados lo apropiado habría sido escribir “Marileidy Paulino conquista los 400 m planos en la Liga Diamante”, “La atleta ganó el primer lugar en los 400 m planos en París” o “La atleta dominicana se quedó con el primer lugar en los 400 m planos con 49.12 segundos”.