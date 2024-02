Está claro que Danilo Medina (con un Abel Martínez que no va para ningún lado) y Leonel Fernández (sin nadie al lado que siquiera le sirva de consuelo) están en la recta final de sus respectivas carreras. Está claro que ambos tienen por delante apenas tres meses para demostrar que cuentan con el favor de este pueblo. Está claro que su discurso opositor, cada quien por su lado (pues la famosa alianza no les sirve para nada), no ha calado en la gran mayoría de votantes. Está claro, pues, más que claro, que con la derrota que inevitablemente les espera el 19 de mayo, deberán simplemente recoger sus bates y retirarse hacia el olvido.