Sugerencia a Milagros Germán, ministra de Cultura, si acaso ignora el hecho extraordinario, insólito, increíble, inaudito que sucede en la boletería del Teatro Nacional: No se te ocurra ir a comprar boletas para asistir a una obra teatral de un productor nacional, pues te puede ocurrir lo que me sucedió: manejé en hora pico meridiana hacia el Teatro Nacional, Plaza de la Cultura, y al llegar a la boletería, interesado en ocupar asiento para ver “La Abuela del Escorpión”, la cajera me informó que allí no se venden boletas para obras de productores independientes, que sólo pueden adquirirse vía Internet…(¿Qué opinas, Milagros?).