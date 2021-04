Si de 190 diputados (incluyendo mujeres nunca violadas ni víctimas de incesto) 106 firmaron una proclama en contra de las tres causales (incluyendo mujeres que nunca se han hecho abortos clandestinos por altos riesgos en su salud, ni han parido hijos para que sufran enfermedades incurables de por vida), mientras el presidente de esa Cámara, miembro del partido oficial, pedía la agresión policial al segundo campamento de apoyo a las tres causales, en este país no hay nada que discutir: ¡Las tres causales no van, porque aquí no rige una Constitución republicana, sino el anacrónico Concordato de Trujillo con el Vaticano!