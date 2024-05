No habla, pues no tiene nada que decir. No les habla a los dirigentes de su partido (un boschismo organizado que ya no existe), pues no le escuchan. No les habla a los demás líderes políticos, pues no les interesa escucharlo. No defiende lo que hizo o no hizo en el Gobierno (pues no recuerda nada). Ya no participa en ninguna actividad pública (ni siquiera en una fiesta patronal), porque no resiste un abucheo. No va a la prensa escrita, ni a la televisión, ni a la radio (porque ya sólo provoca pena). Ya no viaja ni siquiera a Haina (porque en ningún lado causa asombro)… El pueblo resume todo: “Danilo ya es un muerto en vida”… (Con razón se retira).