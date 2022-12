Hay grandes diferencias en el ambiente navideño de hoy respecto al del pasado: Ya Santa Claus (“Santicló” en dominicano), un gringo que no llegó a Belén acompañando a los Reyes Magos, no es la voz protagonista del consumismo cristiano. Ya el “Ginger Bell” de campanitas y pisadas de caballos, que no se cantaba en el hebreo de cuando Cristo era un bebé, casi no se oye en ningún lado. Y ya el “Navidad que vuelve, tradición del año” dejó de ser el fondo musical de toda la radio, pues “Llegó Juanita”, en la alegre voz de la bella Milly Quezada, es la consigna que nos pone a mil en toda fiesta… (¡Hemos cambiado!).