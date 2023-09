Ya resulta molesto escuchar y/o leer a aquellos, periodistas o no, que han olvidado la existencia de la preposición “ex” en nuestro idioma, que antepuesta a nombres de persona, de sus cargos o cualidades, denota que los tuvo y ya no los tiene: ex ministro, ex ciudadano, ex marido o ex lo que haya sido. Es hasta irritante la ignorancia o flagrante olvido de ese elemental componente de nuestro idioma cuando oigo o leo en cualquier medio escrito (que evidentemente carecen de correctores) “el Presidente Leonel Fernández”, “el Presidente Danilo Medina” o “el Presidente Hipólito Mejía”, como si todavía despacharan en el Palacio Nacional… (¡Protesto!).