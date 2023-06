Para empezar, no leí periódicos, no consumí noticiarios, no me comuniqué con ningún amigo politicoide. En fin, no quise saber qué hicieron o dijeron en el fin de semana todos estos sujetos que prometen imposibles que nunca emprenderían si llegan al poder. Dediqué todo el lunes (sí: lunes) a Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Victor Manuel, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Shakira, Silvio Rodríguez, Alberto Cortez, Juan Luis Guerra, Paloma San Basilio, Pasión Vega… Lo que quiero decirles es que me olvidé de este país de hoy. En fin, me rehumanicé escapándome de todas estas vainas, nada menos que en lunes, hacia el canto y la poesía.