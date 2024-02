Coral… Coral…C oral… Pulpo…. Pulpo… Pulpo…Y a cumplimos tres años de haber iniciado las acciones judiciales encaminadas a castigar a centenares de corruptos, incluyendo ex ministros, militares de alto rango y hasta familiares del ex Presidente Danilo Medina, acusados por el Ministerio Público, con centenares de pruebas y testigos, de haber sustraído miles de millones de pesos del erario público para su beneficio, y todavía no tenemos ninguna sentencia condenatoria con décadas de cárcel y devolución de los robado…(Todo se antoja un tremendo allante, pues una Justicia tan lenta no es justicia).