Apunten el dato: La Policía Federal de Investigaciones (FBI) allanó la casa de Donald Trump, ex Presidente de Estados Unidos (Apunten el dato: ex Presidente), y se llevó por lo menos diez cajas de documentos, como parte de una investigación sobre su intención de no entregarle el el cargo a su sucesor, Joe Biden, lo que equivale a un intento de golpe de Estado, una de cuyas expresiones más graves fue propiciar el asalto al Congreso. Apunten el dato: En Estados Unidos nadie, por poderoso que sea, puede ser exonerado de la aplicación de la ley… (No miren hacia Danilo Medina y la corrupción en sus gobiernos, que este país no es como aquel).