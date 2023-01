Es evidente que cuando se habla de Haití en los foros internacionales todo el mundo, menos nosotros, mira hacia otro lado. Está claro que para Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, Celac y demás yerbas poco aromáticas Haití como que no existe. Indudablemente para quienes gobiernan el mundo Haití es simplemente una república negra que no tiene remedio. No hay duda de que a Luis Abinader, por más razón que tenga, en ningún lugar le harán el mínimo caso…Conclusión: A los dominicanos, todos y todas, lamentablemente no nos queda más que prepararnos, con todo lo que sea necesario, para lo que venga (y eso interprételo como usted quiera).