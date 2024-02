En el millón de haitianos que viven aquí, y trabajan con y por nosotros, hay de todas las clases, profesiones y oficios; de todas las ideologías, desde marxistas mudos hasta demócratas amancebados; de todas las artes, desde la literatura hasta la música; de todas las trayectorias políticas, desde la lucha contra las dictaduras hasta los debates teóricos. Entonces, caben algunas preguntas: ¿Por qué no se expresan sobre el drama que vive su país? ¿Por qué no se organizan para demandar la solidaridad del mundo? Y falta esta: ¿Por qué los partidos políticos dominicanos, derecha e izquierda, no actúan con ellos?