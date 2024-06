“Nuestra juventud, ¿en qué está?” Pregunta nuestro querido Negro Veras, alias Ramón Antonio, dolido por el hecho de que la actual juventud no hace presencia en los eventos que aluden a las gestas revolucionarias desde la caída de Trujillo; porque no participa en los reclamos de justicia; porque (inmersa en la banalidad escapista de las redes, en la seudo música sexista y en el consumo de sustancias sospechosas) no muestra interés en conocer su procedencia, y mucho menos pensar como generación predominante…(¡Pobre Negro! Olvida que ya los partidos políticos, llamados a encauzar la conciencia colectiva, carecen de jóvenes organizados).