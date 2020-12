La frase más maldita

Si este país no ha podido eliminar gran parte de sus aberraciones; si en esta patria amada no se han podido cumplir las aspiraciones fundamentales de su pueblo irredento; si en la patria de Duarte, Luperón, Manolo y Caamaño la plena justicia social ha sido hasta ahora un imposible; si las grandes mayorías del pueblo han vivido durante décadas de desengaño en desengaño…En fin, si en esta generosa tierra mucho de lo que promete un líder político no lo cumple cuando llega al poder, se debe en buena parte a que atiende la frase que más le susurran a todo Presidente de la República: “Deja eso así”… (A lo que ojalá Luis Abinader no le haga caso).