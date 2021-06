No dudo que un día de estos el país sea constitucionalmente dividido en dos categorías, igual que su pueblo: 1) La Capital, y 2) El Interior. Por tanto, la población quedaría oficialmente dividida, como siempre de hecho ha sido, en capitaleños y “gente del interior”. Y lo digo porque desde que tengo uso de razón (de lo cual ante hechos como este me asaltan ciertas dudas) leo y oigo a políticos, burócratas y periodistas referirse, a veces hasta con cierto toque despectivo, a “la gente del interior”...Bueno, sospecho que esa gente del interior no estaría de acuerdo… (Porque al fin son tanto o más dominicanos que los capitaleños).