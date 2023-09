Pero bueno, hablando como los locos: ¿Qué será de Guillermo Moreno, Minou Tavárez, María Teresa Cabrera, Narciso Isa Conde y demás exponentes de la Izquierda dominicana? ¿Dónde estarán, que no se les ve en ningún lado? ¿Qué mal los ataca en la garganta, que no hablan de ningún tema, por trascendente que sea? (Ojo: República Dominicana es el único país de América Latina donde en los procesos electorales no hay debates ideológicos, pues los partidos de izquierda no participan y los candidatos de derecha muestran su ideología de manera implícita; es el único país en cuyas elecciones gana el más simpático o el que no discute con nadie).