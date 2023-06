Quienes, desde el anonimato, pretenden intimidar a la procuradora Miriam Germán Brito (a quien conozco desde hace casi cuarenta años, cuando era abogada ayudante del fiscal histórico Julio Ibarra Ríos) no saben con quién se están metiendo, y evidentemente no vieron cómo puso públicamente en su lugar, en aquella memorable sesión del Consejo de la Magistratura, a su poderoso antecesor Jean Alain Rodríguez (que hoy vive con grilletes). Mejor que se cuiden, sean quienes fueren, pues si Miriam logra identificarlos no los salva ni el “médico chino” (por no decir el politicastro del patio que los esté apoyando).