David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, y paro de contar aspirantes a la Presidencia desde el PRM, para el 2028. Y en el PLD sólo Danilo sabe; en la FUPU no se sabe nada más allá de Leonel, y del resto ni hablar, pues no hay nadie que pueda competir, sea de izquierda, derecha o centro. Estamos hablando de un país en el que el renuevo del liderazgo político depende de los grandes caciques y no de los militantes organizados…Eso ha sido así desde aquel 27 de febrero, cuando Mella, con cuatro tragos en la cabeza, soltó (con un “¡Coño!” bien alto) el famoso trabucazo porque muchos lo dejaron plantado.