El pobre José Núñez de Cáceres no sabía lo que hacía al denominar “Santo Domingo Español” a su pretendido país, y recurrir a Simón Bolívar como su protector, ignorando que aquel gran prócer continental no quería saber de España ni en pintura, por lo que le pidió a Boyer información sobre este curioso proyecto de país de muy efímero destino. Y al enterarse de que en el Santo Domingo Español se mantendría la odiosa esclavitud contra la que luchaban los pueblos de América, su decisión fue lógica: “¡Acaben con esa vaina!”…(Y sus aliados haitianos no perdieron tiempo en cumplir su deseo, lo que se prolongaría 22 años).