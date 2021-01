Sí, ya es tercermundista

No cabe la menor duda de que con el violento asalto al Capitolio que hicieran los fanáticos simpatizantes del golpista Donald Trump, azuzados con la consigna “¡Every body come, shit!” (traducción del famoso “¡Entren to, coño!” del dominicano Ramón Alburquerque), se evidencia un sorprendente hecho, posiblemente irreversible en los Estados Unidos, tal como lo anunció ayer mismo, en medio del juidero, el ex presidente de ese país, George W. Bush: “Así es como se disputan los resultados electorales en una república bananera” … (Bienvenido sea, pues, este nuevo miembro de nuestra comunidad tercermundista).