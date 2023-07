Hace bien con no declarar que desea reelegirse, para no convertir toda actividad presidencial abiertamente en un mitin electoralista. Hace bien en no desatar la campaña reeleccionista, para no distraerse en el debate chismográfico que desean sus opositores. Hace bien en no rebatir a sus competidores internos, lo que no significa que no los tenga en la mira, y hace bien en encabezar todas las actividades ministeriales de su Gobierno (desde inauguraciones de modestas escuelas hasta las reuniones del coronelaje policial), pues así cada cosa que hace contiene (siempre implícito) un mensaje reeleccionista.