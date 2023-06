Email it

Un informe sobre Ley y Orden de la firma Gallup y el índice de Paz global 2018, decía que el país figuraba hace cinco años, entre los 10 a nivel mundial más peligrosos para los turistas. El estudio se refiere a los visitantes extranjeros que viajan y caminan solos dentro del territorio nacional. Los otros nueve son Sierra Leona, Botswana, México, Sudáfrica, Liberia, Gabón, Sudán del Sur, Afganistán y Venezuela. De esa lista negra de Gallup, sólo la República Dominicana no se encuentra en un estado virtual de guerra civil y caos. Y con México, que libra una sangrienta guerra contra el narcotráfico, lo cual no es el caso nuestro, son de esa lista los únicos países con estabilidad política, social y económica, donde las instituciones funcionan y los procesos electorales y cambios de gobiernos se dan con un mínimo de incertidumbre, conforme a los plazos establecidos por sus constituciones.



Con toda seguridad, la leyenda negra de inseguridad es el resultado de nuestra inveterada e insufrible rivalidad partidista y la voluntaria ceguera de avanzar políticamente sobre la lastimosa creencia de que minando el clima político se daña al adversario y se avanza más rápidamente hacia el poder, lo que la realidad desmiente en cada proceso. Como muchas encuestas de adhesión política, la percepción reflejada en el informe de marras riñe con la realidad diaria. Es cierto que enfrentamos un auge delincuencial, pero las víctimas de nuestro clima de inseguridad no pueden ser comparadas con el resto de la lista, porque en cualquiera de ellos las muertes y otras víctimas de la violencia de cualquier día superan por mucho las de todo un año en República Dominicana.



Las cifras del crecimiento del turismo en nuestro país son el más sólido y evidente desmentido a ese informe en el que se deja al descubierto un innegable prejuicio y una insana influencia doméstica.