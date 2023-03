Email it

En su intervención en la Cumbre Iberoamericana, el presidente Luis Abinader insistió en su reclamo a la comunidad internacional, que en el caso se refiere a Estados Unidos, Canadá y Francia, para “pacificar” al vecino país con el que compartimos la isla.



La pacificación haitiana requeriría una intervención militar y ya Canadá ha dicho que aportaría dinero pero no tropas. Estados Unidos ha sugerido una fuerza multinacional sin soldados suyos y es dudoso que Francia, luchando internamente para evitar la caída de la Quinta República, esté interesada en apoyar el pedido dominicano.



Una intervención militar en Haití solo conseguiría agravar la situación allí, convirtiría un problema insular limitado a la parte occidental de la isla en un conflicto mundial y la comunidad de naciones ya tiene de qué ocuparse con la brutal agresión rusa a Ucrania, con su latente amenaza nuclear.



La insistencia de Abinader no parece tener lógica, porque es evidente que la crisis haitiana no figura en la lista de urgencias de las potencias occidentales. En vista de ello, para conjurar la amenaza potencial que significaría un agravamiento del desorden haitiano, el Gobierno debería centrarse en las medidas que están dentro de su radio de acción, cerrar la frontera, aplicar medidas severas de control de la inmigración ilegal y retirar definitivamente el proyecto de ley que daría residencia permanente, con todas las garantías de seguridad alimentaria, de salud, vivienda y empleo, a todo haitiano que alegue sentirse amenazado y estar en peligro de muerte. Un proyecto que podría atraer una avalancha incontenible de refugiados como nunca antes se haya visto.



Insistir en la intervención de la comunidad internacional es tiempo y esfuerzos perdidos, porque en la eventualidad de que tenga éxito, el costo de esa intervención lo tendremos que pagar nosotros en todos los sentidos imaginables.