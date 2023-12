Un amigo asturiano me llamó hace tiempo compungido sobre un caso de fraude, para decirme que el hecho de que algunos inversionistas españoles puedan salirse con la suya no significa que todos los demás sean de la misma calaña, y que no sería apropiado que por ellos juzguemos los aportes de esa comunidad a la sociedad dominicana.



Le concedí la razón. Las olas de inmigrantes de la península Ibérica establecidas en el país a todo lo largo del siglo pasado han dejado una impronta de inmenso valor entre nosotros. Revolucionaron las artes, el periodismo, la literatura y trajeron consigo una mística del trabajo y del ahorro que los dominicanos desconocían y la mayoría despreciamos aún. Las riquezas acumuladas por la mayoría de las familias españolas han sido el fruto de mucho sacrificio y trabajo tesonero. Todavía al cabo de decenas de años de dedicación y esfuerzos, laboran como si fuera el primer día. Como si de los resultados de cada jornada dependiera el éxito de sus negocios. Tal vez por los rigores de la guerra civil y las restricciones derivadas de una Europa enfrascada en conflictos bélicos permanentes, muchos de ellos aprendieron el valor de la austeridad, una joya que nos sigue haciendo mucha falta a todos los niveles.



El fortalecimiento del turismo es el resultado no sólo de la capacidad visionaria de algunos jóvenes inversionistas dominicanos, sino también de la confianza y el amor que muchos empresarios españoles han alcanzado a desarrollar en esta tierra, en donde se instaló el primer establecimiento europeo en el Nuevo Mundo a finales del siglo XV. Es cierto que algunas relaciones de inversión con empresarios y firmas españolas han sido de pésima experiencia. Pero no sería justo que cerremos esa vía para negocios futuros. Sería como si los españoles condenaran a todos los musulmanes por los atentados de aquel terrible 11 de marzo en Madrid.