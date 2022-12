La eurodiputada española de Podemos, Idola Villanueva, escribió en Twitter: “Miles de haitianos se ven forzados a huir de su país por la violencia y extrema pobreza, pero lo que encuentran en la frontera con la RD es más violencia y precariedad. Le preguntamos a la Comisión Europea si va a actuar ante esta violación de DDHH”.



Yo le respondí en cinco tuits:



“1-Tenemos ya casi dos millones de haitianos, casi en su totalidad ilegal. Acaparan las plazas de trabajo en la construcción y la agricultura y se gasta el 15 % del presupuesto de salud en atender a sus parturientas. Más no se puede.



2-El problema haitiano no es dominicano. En Canadá, EUA y RD viven grandes millonarios haitianos que no invierten en su país ni viven en él. El problema es que sus élites se resisten a pagar la deuda que ellos tienen con su país.



3-En el siglo pasado, los dominicanos superamos tres décadas de tiranía, dos intervenciones militares extranjeras, huracanes, terremotos, una cruenta guerra civil y otros cataclismos naturales y sociales y, sin embargo, pudimos llegar a donde estamos. ¿Por qué Haití no puede hacerlo?



4-Los haitianos deben empeñarse en resolver sus problemas, porque si no se verán precisados a vivir de la caridad internacional por el resto de sus días. Con esfuerzo y sacrificio pueden salir del atolladero y rescatar su dignidad como ya fue el caso de los dominicanos.



5-La verdad, señora diputada, aunque muy dolorosa, es que a los haitianos no los quiere nadie. Los expulsan de Brasil, su país España, Chile, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y los países del Caricom. Solo los dominicanos los aceptamos. Pero todo tiene un límite”.



Es evidente la intención de cargar todo el peso de la grave crisis haitiana sobre la República Dominicana y es deber ciudadano enfrentarla con decisión y sin titubeos. Si no lo hacemos preparémonos para encarar el rechazo de la comunidad internacional.

«Es evidente la intención de cargar todo el peso de la grave crisis haitiana sobre la República Dominicana y es deber ciudadano enfrentarla con decisión y sin titubeos. Si no lo hacemos preparémonos para encarar el rechazo de la comunidad internacional”.