En la semana que recién pasó estuve en un congreso internacional que organiza cada año el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, Ideice, una entidad que mucha gente no conoce, pero que realiza un trabajo fundamental en lo que tiene que ver con la calidad de la educación que reciben los alumnos dominicanos.



He participado en varias entregas, pero esta tuvo una connotación especial, no solo porque los resultados tan esperados del conocido informe Pisa que este año colocó el país con un leve avance, sino por la calidad de los contenidos que se pusieron sobre el tapete y las participaciones de docentes de lugares recónditos del país.



El tema central del congreso versó sobre la tecnología, la investigación y la innovación. Tres elementos claves en la enseñanza , presentados y debatidos de forma magistral por connotados expositores internacionales.



Docentes de la talla de José Ignacio Aguaded, Lidia Losada, ambos con experiencias anteriores en el país, del catedrático Daniel Burgos, que vino por primera vez; los chilenos Jacqueline Rojas y Daniel López, así como Javier Cejudo, Sixto Moya, Lorena Revuelta y Renzo Roncagliolo, entre otros destacados educadores e investigadores internacionales y un selecto grupo de investigadores dominicanos encabezados por Ginia Montes de Oca.



Pero lo que más me llamó la atención de este evento fue el entusiasmo y la entrega de 86 docentes que participaron y que dieron a conocer sus primeros “bebés” en el campo de la investigación a otros docentes y público general. Eso había que verlo. Y me alegró mucho ser testigo de esa actitud, porque siempre digo que la educación se logra con la investigación, con la práctica y con la socialización de lo aprendido con el alumnado.



Me toca felicitar al Ideice y a su directora ejecutiva Carmen Caraballo, una docente que viene del sector privado a aportar sus conocimientos a favor de la educación y qué bueno que lo está haciendo desde una perspectiva diferente, dando la oportunidad a los docentes para que sean ellos quienes estudien e investiguen su propia realidad y lo está logrando.



Desde las diferentes sesiones temáticas pude ver a unos docentes esperanzados en lograr mejoras sustanciales en sus desempeños. Los resultados del programa Conoce tu Regional Investigando que desarrolla el Ideice están llevando la educación hacia otro nivel y si continuaran como van, pienso que habrá un antes y un después, y en un par de años se estarían recogiendo los frutos de una educación enfocada en realidades y habilidades.



Entre conversaciones con algunos docentes me percaté del interés que hay en que la calidad de la educación mejore, de que haya más involucramiento de la familia en los procesos de enseñanza, de que los padres tengan una relación más cercana con la escuela y con los maestros de sus hijos, de que no tengan miedo a las herramientas tecnológicas, a la innovación, a los cambios, porque es la línea que marca los nuevos tiempos. De todo lo que tenemos se aprende para mejorar, siempre y cuando se haga con responsabilidad.