La alianza de la oposición denominada “RescateRD”, ha sido el acontecimiento político más importante del 2023. La alianza no solo agrupa tres de cuatro partidos mayoritarios que tiene el sistema de partidos políticos, también cambió el panorama electoral de las elecciones de 2024.



Pero lo más importante es que reunificó el voto boschista, dividido en lo que es el PLD y la FP, que se fragmentó en 2019 para las elecciones de 2020. Ese solo aspecto convierte a la alianza entre verdes y morados en un acontecimiento de trascendencia política histórica. Tradicionalmente, los partidos que se dividen no logran reconciliarse y más excepcional es aun el hecho de que el reencuentro se logre en menos de un periodo de ejercicio gubernamental.



Nadie discute que la alianza entre el PLD, PRD y FP ha sido el hecho de mayor relevancia política del año que casi concluye.



El millón del PRM



Otro acontecimiento político relevante fueron las primarias del PRM. Ese partido logró llevar más de un millón de votantes a las urnas a pesar de que las expectativas estaban muy por debajo de esa cifra. El presidente Luis Abinader fue el gran ganador, no solo porque, sin sorpresa, ganó la candidatura, también por el orden y la unidad que primaron en el evento.



Los dos millones de FP



Los dos millones de afiliados que dice la FP que tiene y que festejó por todo lo alto en un evento en la Plaza de la Bandera, es uno de los hechos políticos relevantes en 2023. No solo es el padrón de ese partido, que logró depositarlo en la JCE sin el ruido que tuvo el PRM, también es que estrenó la Plaza de la Bandera como escenario de grandes actos políticos partidistas. Por ese hecho, la FP logró ser el principal tema político de la opinión pública, tanto por críticas como por elogios.