El período de 12 años por el que fue escogido el doctor Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional finaliza en diciembre del 2023, es decir en un año y 28 días. La permanencia de Ray Guevara en la presidencia se extenderá hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja al sustituto (a).



Hay muchas figuras del derecho y con reconocida carrera que aspiran al cargo del órgano de más poder que tiene el país. Hay jueces de la corte que también aspiran a ocupar la vacante cuando llegue el momento y para eso se han estado preparando, haciendo contacto con los que tienen voz y voto, así como para ganar apoyo de distintos sectores políticos no partidistas.



Incluso, uno de esos jueces se sometió una cirugía de nariz, al parecer para lucir un rostro más perfilado si resulta agraciado por el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar el cargo. Esa decisión ha generado comentarios de todo tipo en círculos de interesados y no se sabe quién puso a correr la información.



Conservar el prestigio



Fuera de los chismes que generan los mecanismos que utilizan los interesados para alzarse con el cargo, hay quienes muestran preocupación en quién recaerá la responsabilidad de continuar una gestión que mantenga y eleve el prestigio y respeto que ha ganado el Tribunal Constitucional bajo el liderazgo de Ray Guevara durante once años que será doce cuando concluya su periodo.



El próximo presidente del TC tendrá un periodo de nueve años por mandato del artículo 187 de la Constitución. Ray Guevara se mantuvo por doce años por la excepción que estableció la decimonovena disposición transitoria de la Constitución que fijó periodos de excepción para los primeros integrantes de la corte. En diciembre del 2023, además de Ray Guevara, vence el periodo para Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Justo Pedro Castellanos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.



Ojalá que se dispongan de los recursos para la construcción de un edificio que acoja a ese órgano en un espacio digno y acorde al trabajo que realiza. Es de los puntos que siguen pendientes y sería saludable que se haga.