Eliminar el voto de arrastre en el sistema electoral fue una labor titánica que tomó varias décadas. El arrastre fue una de las imposiciones más odiosas que mantuvo el sistema de partidos porque violenta la libertad de elección de los ciudadanos. Por un lado, le obligaba a votar por quien no quería y por otro, lo sometía a quitarle el voto a un candidato de su preferencia. Fue una sentencia del Tribunal Constitucional la que liberó definitivamente a los votantes de esa imposición.



Increíblemente, a pesar de ese avance, algunos partidos políticos permanecen atados al arrastre en las votaciones internas. Concretamente, la Fuerza del Pueblo (FP) que ha concluido la votación para las reformas internas en el marco del Congreso Franklin Almeyda, aplicó la técnica del arrastre a los delgados que participaron en la votación.



La organización anunció que sometió a consideración 35 temas, pero cada tópico contenía distintas propuestas que los habilitados para ejercer el voto elegirían.



Las quejas de los participantes no se hicieron esperar. Resulta que para votar los distintos puntos dentro de los 35 temas, no se habilitó la oportunidad de una persona poder elegir diferentes opciones en una misma propuesta. “O votas no por todo, o votas sí por todo”, explicó un delegado que pidió reserva de su identidad.



Lo que acaba de hacer la FP es un auténtico ejercicio de voto de arrastre. No se tiene claro de dónde salió la idea, pero dejó un sabor amargo en el cierre de la primera etapa del Congreso de los verdes, al juzgar por las quejas que se escuchan en los comentarios en los grupos de debate interno.



La democracia interna en los partidos políticos, siempre ha sido un tema de debate, que evidentemente sigue vigente porque cada cierto tiempo las cúpulas se sienten amenazadas cuando tienen que someterse al escrutinio de la militancia. El libre albedrío es bíblico. Plantea las opciones que tiene cada uno al decidir, por ejemplo, entre el bien y el mal, la verdad o la mentira, la vida o la muerte. En ese ejercicio constante del libre albedrío, cada uno elige lo que considera conveniente.