Quedarse con el moño hecho, en estos días se ha puesto de nuevo de moda en el PRM, lo que en el lenguaje de las redes sociales, especialmente el Twitter, en trending o tendencia.



Resulta que el PRM es víctima y victimario. El diputado del PLD, Bolívar Valera, que se conoce como el Boli, tenía sus maletas hechas, arregladitas para habitar en una nueva casa partidista, pero los jerarcas del PLD se movilizaron rápido y resulta que le hombre dejó al partido de gobierno, así mismo, con el moño hecho.



Se comenta que habría logrado el apoyo del candidato del PLD, Abel Martínez, para alzarse con la candidatura a la alcaldía en Santo Domingo Este, y que esa oferta le pareció más suculenta que la que le hizo el PRM para dar el salto.



El hecho, deja un sabor amargo en el PLD, pues resulta que la misma candidatura que le habrían garantizado al Boli, la quiere Luis Alberto, que fue candidato en las pasadas elecciones. Hay que ver cómo termina afectado el PLD.



En el gobierno



Las designaciones de los superintendentes de Valores y de Pensiones, generó ronchas en el PRM, pues había gente que daba por hecho, y había aceitado equipo y todo, para ir a uno de esos cargos.



La Superintendencia de Valores recayó en un cuadro del ministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza. El ahora, superintendente de Valores, Ernesto Bournigal, fue jefe de gabinete de Paliza.



Resulta que el cargo lo esperaba desde que ganó el PRM, Alberto Atallah, que sigue en el banco de espera, igual que otros dirigentes del oficialismo y de partidos que serían potenciales aliados del PRM.



Una muestra de lo que pasa es el grito de Juan TH en Twitter. “Que ha pasado con Alberto Atallah, diputados en varias ocasiones, ex super intendente de Bancos y ex ministro administrativo de la Presidencia, ex jefe de campaña en la capital donde gano un liderazgo como dirigente del PRM, que aún no ha sido designado? Qué raro”.



Deben esperar al 27 de febrero. No es mucho si se cuenta a partir de ahora, pero son 2 años y medio si el conteo parte de agosto del 2020.