Araíz de la selección de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD, las opiniones de cuál debe ser su estrategia política y electoral para sacar al partido morado del tercer lugar en el que está, según encuestas fiables, que han llegado a La Pizarra, están a la orden del día.



arece que los políticos por esta media isla, hacen una convocatoria para una lluvia de ideas, contando a partir de que “todo el mundo” opina. Pero nada nuevo en este país amante de la política y la pelota y además tienen el permiso de la democracia para expresarse con libertad plena.



Para algunos, Martínez tiene que dejar de lado a Danilo Medina, líder del PLD y presidente de la organización. Nada más y nada menos, presidente ocho años y antes con gran influencia en los gobiernos de Leonel.



El mejor modelo que Martínez puede seguir en este caso, es el del hoy presidente Luis Abinader con el expresidente Hipólito Mejía.



Mostrando una inteligencia emocional que pocos han observado, Abinader ha lidiado con maestría el compañero obligado que ha sido Mejía. Incluso, en 2016 hasta valoró públicamente el gobierno de su gran amigo Medina, a solo días de las elecciones.



Abinader compitió en dos ocasiones en buena lid por la candidatura presidencial, con quien fue el principal líder del PRM en sus inicios.



Para 2015, en la primera competencia entre ambos, Mejía tenía 73 años, solo dos más que los 71 que Danilo cumplió recientemente; Hipólito está políticamente habilitado para ser candidato, y Danilo no.

No hay dudas que Medina reivindicará su figura si la historia no se equivoca. Pasó con Balaguer, Hipólito y Leonel, no parece que Medina sea la excepción, sobre todo, porque tiene una obra de gobierno que mostrar, aunque también grandes excesos en respetar los límites del poder.



Según la historia bíblica de Génesis, Abel murió, lo mató Caín por envidia, aunque el asesino fue excluido del núcleo familiar y desterrado, siguió vivo y hasta hijos tuvo.