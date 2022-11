David Collado, ministro de Turismo y exalcalde del Distrito, es la figura que mejor marca en el PRM después del presidente Luis Abinader. Todas las mediciones que se hacen, dicen eso, entonces debe ser real, pues es difícil que un error se repita en todos los escenarios.

El político, que lleva mucho tiempo barajando su nombre como presidenciable, el pasado viernes encabezó una reunión en la capital con más de 30 alcaldes y alrededor de 40 diputados del PRM.

No se sabe con claridad cuál sería el objetivo. Unos dicen que tiene planes de ponerse en modo Hipólito y Carolina que se han tomado para ellos la reelección del presidente Abinader.



Otros dicen, que un hecho político reciente puso a David a pensar. Se trata de la derrota que sufrió Margarita Cedeño en las internas del PLD, a pesar de ser la figura con mayor favorabilidad y mayor intención de voto entre los competidores, pero eso no fue suficiente para imponerse como candidata.

Resulta que a Margarita le faltó estructura que convierta en votos reales, la intención, pues con intención no se paga la compra del supermercado ni se gana elecciones. David, al igual que Margarita, siempre es favorito en las encuestas, pero se sabe que tiene poco apoyo a lo interno de su partido.



El hombre ha empezado a movilizarse para tener sus columnas por si las necesita ante las oportunidades del futuro inmediato y a largo plazo. Según se supo, lo que más preocupa a David son los Mejía, que salieron fortalecidos en el proceso de reestructuración interna. David y los Mejía antes fueron amiguitos, pero ahora son casi enemiguitos.



En el PRM se comenta que David quiere que además de encuestas que lo muestren como favoritos, también se sepa que tiene su estructura, que el PRM no es solo un asunto de Luis e Hipólito (Carolina). Es que los tiros de Carolina y David tienen el mismo blanco, la candidatura vicepresidencial del 2024, como principal escalón para colocarse en la primera línea de sucesión para el 2028.