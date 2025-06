En el marco de la agenda por el problema haitiano, que incluye encuentros entre el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, el plan de regularización es el que genera suspicacia.



Desde el Gobierno hay tres versiones (estrategias). Hipólito Mejía y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, se ocupan de decir que hay un plan de regularización. Según el ministro ya van por 15 mil en el sector agrícola y que lo propio se hará para la construcción y turismo.



La segunda narrativa es la del vocero, Homero Figueroa, encargado de desmentir al propio gobierno cuando se habla de un posible plan de regularización. Así ocurrió cuando el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, abordó el tema y, esta semana, desmintió a Limber Cruz.



La tercera, oficialmente el presidente Abinader ha dicho que el tema se discutirá en el CES, pero al mismo tiempo se cuida de decir que la Dirección de Migración no tiene en marcha un plan de regularización.



Los nacionalistas apuntan a la cabeza de los empresarios a quienes acusan de presionar para un plan de regularización y tienen en capilla ardiente a los partidos de oposición que discuten el tema en el CES.



La cuarta versión, no está ni en el gobierno ni el diálogo del CES, se encuentra en el pueblo llano, la sabiduría popular (y siempre da en el clavo). Resulta que la gente percibe que después de las reuniones del presidente y los expresidentes, el gobierno bajó la intensidad de las deportaciones de ilegales. “Después de esos aparatajes (reuniones del presidente y expresidentes) los haitianos están como tranquilos”, comentaba un integrante de un grupo que discutía sobre el tema haitiano.



Los partidos de oposición deben cuidarse de que el pueblo los asocie con el plan de regularización o el cese de las deportaciones que observa. De seguro que los dirigentes conocen las encuestas que le dan alto nivel de aprobación al abordaje del presidente Abinader al tema haitiano. No hay nada tan bueno que no tenga algo de malo, esa popularidad tiene un costo. Falta ver si la oposición ayudará al Gobierno a pagarlo porque, hasta donde se sabe, no participó en las ganancias.