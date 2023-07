Leonel Fernández y su partido FP se han colocado a la cabeza de la oposición política en los casi tres años que lleva el PRM en el gobierno.



Hay que reconocer la certeza de la estrategia de construir un padrón de 2 millones de afiliados; y la verdad, aunque los adversarios digan otra cosa, la FP tiene una estructura política sólida en todo el país. Como proyecto partidario ha sido un éxito que hasta los enemigos han tenido que reconocer a regañadientes.



Pero a menos de un año de las elecciones ese proyecto está envuelto en un círculo del que no luce pueda tener con salida victoriosa, de seguir así.



¿Cuál es el problema? La estrategia de opinión pública, es muy mala y así, no se gana elecciones. Solo 3 botones.



En febrero de este año, el proyecto de ley de trata cosechó gran rechazo en la opinión pública, pero Leonel habló del tema cuando ya estaba de salida. Salvó un poco el vacío de ese partido, que el mismo día en la tarde el gobierno lo retiró, y pareció que fue por la crítica.



Segundo ejemplo, el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero fue respondido una semana después, con una excelente puesta en escena por parte del expresidente, pero fuera de tiempo. El relato del gobierno duró una semana, y el de Leonel pocas horas y con poca repercusión.



Las respuestas del líder también llegan tarde porque suele hacerlo en sus escritos en el Listín Diario, con frecuencia de una o dos veces al mes.



Lo que es peor. En la alta dirigencia de ese partido no se observa sincronización del mensaje, siquiera integración de sus figuras al debate de opinión pública y la difusión masiva del mensaje político. Aunque hay algunas excepciones como Roberto Rosario, Cesar Fernández y Haivanjoe NJ.



Así no es, despierte Leonel.



Del lado del gobierno por cada crítica que hace Leonel, mal contados, más de cien responden, el propio presidente Luis Abinader lo hace y es obvio que Hipólito está para responderle al expresidente.



Y lo más contundente, las respuestas son instantáneas.



En tiempos de redes y comunicación instantánea no hay que esperar una semana para responder. Ni servir de carnada al relato del adversario.



El gobierno está sirviendo la estrategia en bandeja de plata, está a la vista ¿cómo no se dan cuenta?