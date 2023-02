Tres funcionarios del gobierno le echaron una pasta de jabón bien grande al contexto del tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.



El trabajo de todo funcionario debe ser contribuir a generar un buen ambiente al mandatario cuando le toca ir al Congreso Nacional a presentar sus memorias ante el país.



Pero los ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Defensa, le hicieron una mala jugada al presidente Abinader con el espinoso y apasionante tema haitiano.



Someter el proyecto de ley de trata fue un gran error de cálculo político, pero la defensa que asumió el canciller, es peor, pues mantiene vivo un tema en el que el gobierno solo pierde capital político.



Y como si eso fuera poco, sobre el mismo tema, se destapa la contradicción entre Medio Ambiente y las Fuerzas Armadas porque la construcción del muro estaría violando algunas áreas protegidas en Laguna Saladilla en Montecristi.



El muro, aunque a algunos no les guste, es una de las obras de mayor apoyo popular, y que seguro le suma muchos de los puntos a la buena valoración que tiene en la población. Siendo así ¿para qué dañarlo?



El gobernante y su equipo tienen el desafía de encontrar un punto de fuerte impacto al discurso de hoy, pues no hay ningún tema que genere mayores expectativas sobre la alocución de hoy, a menos que tenga un as bajo la manga y que nadie conoce.



La propuesta del Ministerio de Justicia ha puesto a muchos de la oposición chivos, pues para algunos el objetivo posterior es plantear la necesidad de una reforma a la Constitución para lograr puntos contemplados en el proyecto.



El miedo de la oposición, en el fondo, es que ese escenario sirva para un cambio a la Constitución que se lleve de camino el 50+1 por una reducción, que, según algunos dirigentes, no está descartada en los litorales del gobierno.



Sin embargo, el proyecto de reforma a la Constitución hace tiempo que está engavetado en este gobierno, pero siempre hay vías para desempolvarlo, sobre todo si hay almas que salvar de cara a las votaciones de 2024.