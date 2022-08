El 16 y 17 de agosto pasado hubo dos puestas en escena que su contenido generó comentarios. El discurso del presidente Luis Abinader en el gran Teatro del Cibao, que originalmente se programó desde el monumento de la ciudad Corazón, y la rueda de prensa de la FP en respuesta a las críticas que recibió Leonel Fernández de Abinader.



Como el contenido de uno y otro, fueron muy buenos y generaron comentarios, pocos se detuvieron a observar el escenario y las piezas elegidas por cada grupo.



Abinader apareció rodeado de jóvenes de ambos sexos. Nada de funcionarios al lado del gobernante, les tocó abajo, y los puestos VIP fueron para los chicos, caras frescas. No se sabe si la estrategia responde a alguna debilidad de la posición electoral del mandatario entre los más jóvenes, pero radio bemba afirma que las encuestas que no se publican dicen eso.



Otro detalle del evento presidencial es que al parecer el blanco era protocolo, pues es imposible que la gran mayoría de los asistentes coincidieran en vestir al menos una camisa blanca, sobre todo porque el evento estaba programado para horas de la noche. Abinader usó negro, así que su figura resaltó por el contraste con el color del PRD.



La puesta de Leonel



Al día siguiente, Leonel respondió el discurso de Abinader, sobre todo en lo que concierne a las menciones que le hizo el mandatario.



Lo que llama la atención de la puesta en escena es que en sus laterales había mujeres, las diputadas de la FP.



Con esa estrategia el político evitó las críticas que siempre le vienen de que aparece con pocas féminas, y que su partido es predominantemente machista.



No se sabe si la estrategia además obedece a que el expresidente también tiene alguna debilidad en su posicionamiento electoral en el sexo femenino.



Pero quizás sí, porque sus propios seguidores afirman que su intención de votos es de alrededor 30% a 35%%, significa que tiene que crecer en todos los segmentos.



El PLD no se queda atrás con la imagen. En estos días está de lo más creativo combinando colores para minimizar el morado.