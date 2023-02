Email it

En el PLD, es cada vez más claro que cada uno tiene su agenda, y conforme pasa el tiempo, se observan comportamientos cada vez más alejados de la mística que convirtió al partido morado en el más exitoso de la historia electoral.



Abel Martínez hace un esfuerzo por remontar, luego de que al éxito de su elección como candidato del PLD en octubre de 2022, le siguió largo periodo de pasividad que ha complicado su situación electoral para competir con Luis Abinader y Leonel Fernández. Se sabe que en la reunión del Comité Central sacó de juego a dos de sus compañeros Danilo Díaz, de la secretaría electoral y Armando García, de Tecnología.



Danilo Medina, líder del PLD, presidente de la organización y expresidente, se ha hecho sentir como lo que es, un político de pies a cabeza. No asistió al acto de entrega de título de elección de Martínez porque estaba contagiado de coronavirus. Pero arrancó el año con una foto con su amigo y canchanchán el expresidente Hipólito Mejía. Lo que generó y sigue generando todo tipo de rumores en los corrillos políticos.



Danilo no asistió a la reunión del Comité Central del pasado domingo. Mandó sus excusas por compromisos familiares previos. Lo que sí ha retomado son las “visitas sorpresa” que lo convirtieron en un fenómeno de popularidad durante sus gestiones de gobierno. En uno de esos encuentros dominicanales, dijo que Abel le autorizó a hacer compromisos en su nombre.



Otro que se ha hecho sentir en los últimos días es el jefe de campaña, Francisco Javier García. El veterano político tiene un cambio en el librito de los jefes de campaña, un cargo que conoce muy bien. Resulta que ahora encabeza actividades con los cuadros políticos del PLD, hace discursos y da la impresión que es el candidato.



Según radio bemba, el problema de Abel para organizar las actividades, es que los cuadros están en otro sector, que preferían a Andrés Navarro como jefe de campaña.



Es evidente que el PLD se parece cada vez más a lo que fue el PRD, uno de los grandes temores del veterano Euclides Gutiérrez, cuando advertía que no se debe perredeizar al PLD. Pero ya se perredeizó.