El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anunció la celebración de su XXXVIII convención Nacional Ordinaria José Francisco Peña Gómez, para el domingo, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m, para elegir a sus autoridades.



La convocatoria llega en un momento en que no todo parece tan claro en el partido del jacho, a pesar de que cada día está más disminuido, la disidencia interna parece que es parte de su ADN. El PRD no existe si no hay ruidos. Antes fue Guido y ahora Fiquito y Junior.



Se espera que en la convención del domingo, el actual secretario general, Junior Santos y el vicepresidente Fiquito Vásquez, presenten una plancha disidente, para la presidencia y secretaría general, para enfrentar a Miguel Vargas, líder de los blancos y Peggy Cabral, que se postulará en la plancha de Vargas para la secretaría general.



Pero los miguelistas dicen que están preparados para manejar los ruidos que entienden se producirán por dirigentes que al parecer necesitan una excusa para dar el salto al PRM. Al menos eso se escucha en boca de perredeístas que tienen otra agenda de cara al 2024.



Vargas, como el que no quiere la cosa, está en un buen momento político, no solo porque tiene una bonita promoción de su candidatura a la Presidencia que se observa en las calles del Distrito. También porque juega un papel estelar en la integración del frente opositor para las elecciones de 2024, que necesariamente necesita al PLD y la FP.



Se sabe que el excanciller tiene muy buenas relaciones con la máxima dirigencia verde y morada. Es el principal puente de comunicación y se espera que él y su partido logren una buena tajada en la boleta, si se articula la alianza.



A propósito de alianzas, parece que las diligencias entre la FP y el PLD, a nivel de cúpula, se ha enfriado, aunque en la base de ambos partidos, el acuerdo es un hecho y hay varias demarcaciones que ya están definidas. La FP que conformó una comisión de alianzas que no ha logrado mayores avances, aunque el plazo está al doblar de la esquina, pues vence en menos de dos semanas, el 2 de julio.



El PRM anunciará las reservas el 25 de este mes, pues anda de lo más contento con la resolución 13 de la JCE. Hay que ver qué hará la oposición, si la JCE la ratifica.