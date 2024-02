Antes de las elecciones municipales del pasado domingo, la mejor probabilidad de competir con el PRM y sus 22 aliados para la reelección de Abinader era, y probablemente sigue siendo, una alianza en primera vuelta de la oposición.



Sin embargo, luego del resultado del domingo, que obliga a la oposición a replantear su estrategia de cara a mayo y el futuro de las organizaciones, entre los aspectos que se deben analizar figura la conveniencia, tanto para el PLD como para la FP, de una alianza en primera vuelta.



A menos de tres meses de las votaciones, todo parece indicar que la presidencia se decide en primera vuelta a favor del PRM y Abinader.



Si los partidos de oposición siguen pensando en una apuesta de segunda vuelta, pueden desarrollar un plan electoral para lograrlo, si una buena estrategia y un poco de suerte, les acompañan.



Pero en mayo no se acaba el mundo. La vida seguirá su agitado curso. En el caso específico de la FP, su verdadera fuerza electoral es el nivel presidencial con Leonel Fernández. Febrero nunca fue el mejor escenario para ese partido, mayo es su mejor escenario.



En el caso del PLD, mayo no pinta tan optimista como febrero. Su candidato presidencial, Abel Martínez, con más de un año siquiera ha logrado igualar en intención de votos al PLD y tampoco superar en más del 70% su nivel de reconocimiento en el electorado.



La competencia por la presidencia seguirá polarizada entre Luis y Leonel y, si se repite la constante histórica de la polarización, Abel y el PLD podrían terminar deprimidos en menos de un dígito.



En ese escenario, es seguro que el partido verde garantiza un sólido segundo lugar en el voto nacional, para la segunda vuelta, si se produce, pero también para el futuro político de la organización.



A Miguel Vargas y al PRD les conviene hacer una alianza de primera vuelta con la FP. El partido blanco sacó un 2.4% en las elecciones del domingo con más de 80 mil votos. Junto al PDI, el BIS y el PQDC, sería una coalición de cinco partidos, dos mayoritarios.



Una alianza que genere incertidumbre no luce conveniente para el partido mejor posicionado, ni conduce al triunfo.