El huracán Fiona entró de lleno en la política. Es posible que su impacto no sea tan fuerte, quizás alcance categoría uno, como la fuerza que fenómenos cuando tocó suelo dominicano. Pero Fiona siguió ganando fuerza y ya es categoría cuatro y lo mismo podría pasarle algunos políticos, del gobierno y oposición, si no atienden bien sus cartones.



En el PLD ya se cebó con algo que ahora es categoría de chisme, una especie de depresión tropical, o quizás vaguada. Resulta que los aspirantes presidenciales tenían una reunión pautada para el pasado miércoles, pero no pudo realizarse porque Margarita Cedeño no llegó. La dama, sin previo aviso, se fue a Higüey, no a visitar a la Virgen, sino a distribuir raciones que consiguió en donativos, a los afectados del huracán. El encuentro fue reprogramado para el próximo martes, según se supo.



De la acción de Margarita hasta se ha dicho que los recursos para armar el operativo salieron de sus apoyos internos, que no se escuchan, pero existen. Incluso, algunos comentan que una sorpresa similar podría dar en las votaciones del 16 de octubre, a los que dicen que por tener las estructuras para movilizar votantes, ganan seguro la consulta.



Méndez, el político



El popular director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, fue a Palacio a la rueda de prensa para hablar sobre las acciones del gobierno para enfrentar los estragos que dejó Fiona. Resulta que de esa rueda de prensa pocos recuerdan datos, informaciones de refugiados, puentes dañados, falta de agua o luz, como era costumbre en las ruedas de prensa del COE.



Lo que salió de ahí como noticia fueron las alabanzas de Méndez al presidente Luis Abinader y que, en su versión, los anteriores gobiernos, dígase Leonel y Danilo, quedan mal parados. “Tengo la certeza de que este gobierno se ha articulado como ningún otro”, dijo con sonrisa incluida.



Es posible que Fiona afecte figuras políticas y otras no tan políticas. Pero las consecuencias seguirán, veremos otros caer, sobre todo por la advertencia del presidente Abinader de cuidar la transparencia en las compras de emergencia.